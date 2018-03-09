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9 MART 2018 CUMA - YIL: 49

'15 Temmuz' hakkında Mehmet Akif'in torunu Selma Argon'dan açıklama

09 Mart 2018, Cuma 18:45
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, Kayseri’de bir lisede öğrencilerle bir araya geldi. Argon, burada yaptığı konuşmada, "Umut ediyorum ki bir gün Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı Safahat okullarda ders kitabı olsun. Bir devletin ilerlemesi ancak ilim ve fenle oluyor ve çalışmakla oluyor" dedi. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili de konuşan Argon, "Çanakkale Ruhu diye bir şey var. Hakikaten bunu 15 Temmuz’da bizzat gördüm. Çünkü içlerindeydim. Asım'lar o gün meydana çıktı" dedi.

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, Talas Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Program İstiklal Marşı’nın okunması ve Kuran'ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra kürsüye gelen ve öğrencilere, “Benim ismim Selma Anne. Çocuklar bana 2010 sonundan beri bu ismi taktılar. Bu da beni çok mutlu ediyor” diyen Argon, şunları söyledi:

"Umut ediyorum ki Safahat bir gün okullarda ders kitabı olsun. Bir devletin ilerlemesi ancak ilim ve fenle oluyor ve çalışmakla oluyor. Asım, Safahat’ın en önemli bölümlerinden biridir. Köse İmam Ali Şevki Hoca’dır aslında. Hiç evlenmemiştir, çocuğu da yoktur. Ama o kadar sever ki dostunu, ona bir oğul yaratır. Asım gibi bir evlat verir. Bir simge yaratır. Biraz da Mehmet Akif’in kendisidir Asım. Yapmadıklarını yapamadıklarını ona yaptırmak ister. Onun için Asım, erkek olarak düşünmeyin, gençliğin simgesidir. Hakikaten bunu 15 Temmuz’da bizzat gördüm. Çünkü içlerindeydim. Asım'lar o gün meydana çıktı. İyi ki çıktılar. Hep soruyorlardı; Mehmet Akif’i anlıyor mu gençler? Asım oldular mı? O gün olmuşlardı. Her yerde ağızlarda Mehmet Akif’in dizeleri vardı, İstiklal Marşı vardı, ellerinde tek bayrakları vardı. Darbe oluyor ve tankın önüne bir insan yatıyor. Nasıl olur böyle bir şey? Kadınları itiyorlar, kadınlarımız hiç korkmuyorlar. Genç yaşlı herkes oradaydı. İnsan orada başına ne gelir düşünmüyor. Birlik olmanın güzelliğini orada gördük çok şükür."

Argon, konuşmasının devamında, "Dedemin dediği gibi 'Allah bu millete bir daha ne İstiklal Marşı yazdırsın ne o günleri bize göstersin'. Çünkü sordukları zaman diyor ki hasta yatağında, ‘Tekrar yazılması düşünülüyor, ne dersiniz?’ dediklerinde hasta yatağından kalkmış doğrulmuş demiş ki; ‘Onu ben dahi yazamam. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Çünkü onu yazmak için tekrar o günleri yaşamak gerekir. Ve ben böyle bir şey istemiyorum’ der" diye konuştu.

Öğrencilere seslenen Argon, "Çocuklar sizlere çok iş düşüyor. Biz zamanın Asım'ları olabildik mi, bilmiyorum. Aynaya bakmak lazım ama sizlere çok büyük görev düşüyor. Birlik ve beraberliğin önemini 15 Temmuz’da anladıysanız, bunu sizden sonra gelenlere de anlatacaksınız. Çünkü Osmanlı’da fitne ve fesatla uçuruma yuvarlanmıştır" dedi.

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazma süreci ve yaşadıkları konusunda da bilgi veren Argon, "Çanakkale Ruhu diye bir şey var. Ben oraya gittiği zaman inanın ki hissediyorum. Çanakkale Ruhu Yenikapı’da da vardı, 15 Temmuz’da da vardı. Ben de bizzat gördüm" ifadelerini kullandı.

Torununun dilinden Mehmet Akif: "Çanakkale şiirini, Çanakkale'yi görmeden yazmış"

Ersoy’un Çanakkale’de zafer kazanıldığını duyunca duygulanıp, ağladığını ifade eden Argon, "Dedem Mehmet Akif Ersoy, o günlerde İstiklal Marşı için kendisine verilen 500 altını şehit aileleri ve gazilerimizin meslek sahibi olmaları için açılan bir kuruma bağışlamıştır" diye konuştu.

Program sonunda Talas İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney, Selma Argon’a günün anısına çiçek ve Kuran-ı Kerim hediye ederek, "Süleymanlı Mahallemizde en ücra köşedeki okullarımızdan birine gelerek bizlerle birlikte oldunuz. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Akif’in ideâli, Risale-i Nur’la tahakkuk etti

Merhum Mehmed Akif’in, “Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhamı, / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı” beytiyle ifade ettiği idealini tahakkuk ettirmek Bediüzzaman’a müyesser olmuştur.

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/akif-in-ideali-risale-i-nur-la-tahakkuk-etti_389295

Mehmet Akif Ersoy ve Bediüzzaman Said Nursî

İstiklal Marşı’nın yazarı olmasından dolayı “Milli Şairimiz” olarak tanıdığımız Mehmet Akif, İstanbul başta olmak üzere, vatanın dört bir yanının işgal edildiği bir zamanda yazdığı şiirleriyle ümitsizliğe yer olmadığını haykırdı. Darü’l-Hikmeti’l-İslamiye’de Bediüzzaman Hazretleri ve diğer ünlü din alimleriyle beraber çalıştı. İstiklal Savaşı boyunca insanlarımızı heyecana getiren yazı, şiir ve hutbeleriyle önemli katkılarda bulundu. Hayatı boyunca izzet ve şerefinden ödün vermeyerek örnek bir hayat yaşadı.

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından hazırlanan araştırma yazısını okumak için tıklayınız:

http://www.sorularlasaidnursi.com/mehmet-akif-ersoy-ve-bediuzzaman-said-nursi/

Akif, İstiklal Marşı ve Devlet

“İstiklâl Marşı, şiir kalitesi ve söyleyiş güzelliği bakımından yeryüzündeki millî marşların hiçbirisiyle ölçülemeyecek kadar üstün ve derin mânâlı bir şiirdir. Bu marş, büyük bir milleti asırlarca ayakta tutacak kadar sağlam bir dinî ve millî inanış âbidesidir.”

Konuyla ilgili olarak Yeni Asya Yazarı İslam Yaşar'ın kaleme aldığı ''Akif, İstiklal Marşı ve Devlet'' başlıklı yazının tamamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/elif/akif-istiklal-marsi-ve-devlet_106545

DHA

Etiketler: mehmet akif ersoy, selma argon
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