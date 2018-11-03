15 Temmuz kampanyası araştırılsın

CHP, 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların aileleri ile gazi olanlara yardım amacıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan paraların, nasıl değerlendirildiğinin tespit edilmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye’nin, 15 Temmuz 2016’daki hain bir darbe girişimine maruz kaldığı anımsatıldı. Gerekçede, Türkiye’nin birlik ve dirliğine yönelik bu hain kalkışmanın, başta vatandaşlar olmak üzere yurtsever asker ve polislerin tavizsiz karşı duruşları, güçlü ve kararlı müdahaleleriyle bastırıldığına dikkat çekildi. Araştırma önergesinin gerekçesinde, şunlar kaydedildi: “Kampanyanın başlatılmasından bu yana 2 yılı aşkın bir süre geçmesine karşın, açılan hesaplarda ne kadar para toplandığı ile toplanan paraların nasıl harcandığı, ne kadarının şehit aileleri ve gazilere dağıtıldığı konularında, yetkililerce bugüne kadar kamuoyuna tatminkar herhangi bir açıklamada bulunulmamış, bu konuda yöneltilen sorular da cevapsız bırakılmıştır. Devlete duyulan güvenin zedelenmesine yol açan bu durum karşısında, konu hakkındaki mevcut şüphe ve tereddütlerin ortadan kaldırılabilmesi için siyasi sorumluluğunun gereği olarak TBMM tarafından, kampanyaya ilişkin banka hesaplarında toplanan paraların akıbetinin araştırılarak açıklığa kavuşturulmasına ve böylece tüm toplumun aydınlatılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.” AA

Okunma Sayısı: 498

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.