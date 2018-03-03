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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

15 Temmuz mağdurlarına 184 milyon TL tazminat ödendi

03 Mart 2018, Cumartesi 08:03
İçişleri Bakanlığı'nın 2017 yılı faaliyet raporuna göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ölen 182 sivil, 2 bin 626 yaralı ve 100 malul için 183 milyon 805 bin 112 lira tazminat ödendi.

İçişleri Bakanlığı 2017 yılı faaliyet raporunda, bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilere yer verildi. Buna göre, Bakanlıkça 5233 sayılı 'Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girdiği 2004'ten bu yıl başına kadar oluşan zararların karşılanması amacıyla, 440 bin 485 başvuru yapıldı. Başvurulardan 239 bin 743'ü olumlu sonuçlanırken, 174 bin 526'sı reddedildi.

Komisyonlarca bugüne kadar olumlu sonuçlandırılan başvurular için vatandaşlara ödenmek üzere talep edilen 4 milyar 257 milyon 373 bin 45 liradan, 4 milyar 109 milyon 625 bin 255 lirası ilgililere ödendi.

Bakanlık tarafından geçen yıl 2330 sayılı "Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında 160 talep dosyası incelendi. Bu dosyalar hakkında ilgililere 7 milyon 532 bin 973 lira tazminat ödenmesine karar verildi.

Ayrıca 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında mağdur olan siviller ve görevlilerle ilgili olarak, aynı kanun kapsamında, dosyası Bakanlığa intikal eden hayatını kaybeden 182 sivil, 2 bin 626 yaralı ve 100 malul için toplam 183 milyon 805 bin 112 lira tazminat ödendi.

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