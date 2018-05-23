15 Temmuz şehidi Cambaz'ın oğlu: “Yolsuzluk görünce üzerini örtmeyin, oyunu bozun”

Yaşanan her gelişmeyi ‘dış mihraklara’ bağlayanlara tepki gösteren 15 Temmuz’da şehit olan Yeni Şafak çalışanı Mustafa Cambaz’ın oğlu Alparslan Cambaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, yolsuzluk görünce üzerini örtmeyin dedi.

Cambaz’ın paylaşımı şöyle; “Garibana yıktığınız vergileri, vekil maaşlarını ve tüm gereksiz lükslerinizi azaltın. Cebinizden verin. Yetim hakkı yemeyi, milletin emeğine çökmeyi bırakın. Yolsuzluk görünce üzerini örtmeyip cezalandırın. Bakın bakalım o zaman dış mihrakların, faiz lobisinin oyunu tutuyor mu.. Dış güçlerden değil, Yiğit Bulutlardan bu haldeyiz.”

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