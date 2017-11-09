15 Temmuz şehidinin oğlu'ndan AKP'ye ağır eleştiri

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz’ın oğlu Alpaslan Cambaz, AKP Hükümetine çok sert eleştirilerde bulundu. Cambaz sosyal medyadan yaptığı açıklamada,”sorsan hepsi yerli ve milli, hepsi ak pak, büyük resimci…” ifadelerini kullandı.

ByLock mağduriyetleriyle ilgili sosyal medyada mesaj paylaştığını ve bu konuda kendisine mağdurlardan geri dönüşler olduğunu belirten Alpaslan Cambaz “Öncesinde mağdurları ben de fark edememiştim. Olanları duyurmakta geç bile kaldığımı düşünüyorum bu yüzden. Üzerime düşeni yaptım sadece. Lakin sesi çıkmayan garibanları bastırmaya, yok saymaya, anlayıp dinlemeden suçlamaya o kadar alıştırıldık ki toplum olarak, ‘Biri bizi anladı’ diye bana gözyaşlarıyla yazıyorlar bu sebepten” dedi. Cambaz, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda “AKP’nin iktidarını sürdürmesini borçlu olduğu insanlar çoğu da… Gerçek Müslümanlar… Sahte Reisçi medyacı mafya tarafından iktidarın altı oyuluyor dediğimizde boş konuşmuyoruz” ifadelerini kullandı. İşte Alpaslan Cambaz’ın paylaşımı:

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