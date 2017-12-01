15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında ara karar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davada, mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmada, mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, olayla ilgili görüntü kayıtlarının iyileştirme yapılarak, bilirkişi raporu alınmasına, sanık erlerin dağıtımlarında usulsüzlük yapılıp yapılmadığının öğrenilmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yazı yazılmasına, olaya ilişkin görüntülerin haber ajanslarından temini için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verdi. Tutuklu 3 sanığın rahatsızlığının olup olmadığının sorulması için Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasını kararlaştıran mahkeme, 2 avukatın reddi hakim talebinin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine ve tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. AA

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