15 Temmuz'un kritik davasının 4. haftası başladı: Dava sürecinde öne çıkanlar...

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.
Genelkurmay çatı davasında dördüncü hafta, Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanlığında görevli eski Deniz Kurmay Albay Abdülkadir İlhan'ın savunmasıyla başladı.
Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Karargahına, herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan giriş çıkış yaptığı görüntülere yansıyan İlhan, iddianamede, "darbe girişimine katılan fail" olarak yer alıyor.
Şifreli haberleşme programı ByLock'u 2014'ten bu yana kullandığı da iddia edilen İlhan, hakkındaki tüm iddiaları reddetti, darbe girişimine iştirak etmediğini ve ByLock kullanıcısı olmadığını savundu.
İlhan, iddianamede Deniz Kurmay Albay olarak yer almasına karşın darbe girişimi sırasında yüzbaşı rütbesinde olduğunu belirtti.
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