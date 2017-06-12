15 Temmuz'un kritik davasının 4. haftası başladı: Dava sürecinde öne çıkanlar...

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 sanık hakkında açılan davanın dördüncü haftası başladı.

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