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150 bin kişi çipli kimliğini aldı

16 Aralık 2016, Cuma 11:52
Çipli kimlik kartlarına geçiş işlemleri yürütülen 11 ilde yaklaşık 150 bin kişi yeni kimliklerini aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında pilot il seçilen Kırıkkale'de mart ayından itibaren çipli kimlik kartları için başvurular alınmaya başlandı. Mart ve ekim ayları arasında Kırıkkale'de kimlik kartlarının verilmesine yönelik işlemler devam ederken, aynı zamanda kurgulanan sistem denendi, gerekli değerlendirmeler yapıldı ve ilave ihtiyaçlar tespit edilerek sistemde iyileştirmelere gidildi.

Pilot uygulama sürecinde yaklaşık 50 bin kişinin başvuruları alınarak yeni kimlik kartları kendilerine teslim edildi.

Kırıkkale'de gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında elde edilen tecrübelerin diğer illerde görevli ilçe nüfus müdürlüğü personeline aktarılması amacıyla mayıs ve ekim aylarında 2 eğitim çalışması yapıldı. Böylece projenin sağlıklı şekilde yürümesinde kilit bir rol oynayan nüfus memurlarının bilgilendirilmesi ve eğitimi sağlandı.

Ekim ayından itibaren projede yeni bir aşamaya geçildi. Kırıkkale'nin ardından Artvin, Elazığ, Erzurum, Rize ve Trabzon'da kimlik kartlarına ilişkin başvurular alınmaya başlandı. Söz konusu illerde gerekli işlemlerin ardından kimlik kartlarının teslimine geçildi.

Projeye daha sonra Adıyaman, Aksaray, Burdur, Uşak ve Yalova eklendi. Bu illerde yeni kimlik kartı almak için başvuru imkanı sağlanmasıyla proje kapsamındaki il sayısı 11'e ulaştı.

İl bazındaki çalışmaların yanı sıra kasım ayından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa başvuru masaları kuruldu. Buralarda görevli personelin yeni kimlik kartı için başvurularının alınmasına da devam ediliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında 11 ilde başvuruları alınan yaklaşık 150 bin kişiye yeni kimlik kartları teslim edildi.

Yeni yılla birlikte tüm Türkiye’de kimlik kartlarının dağıtımına başlanacak.

YENİ KİMLİK KARTLARI NASIL ALINACAK?

Kimlik kartı almak için 15 yaşından büyüklerin yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen başvuru yapması gerekiyor. Bunun için en yakın müdürlüğe müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir müdürlüğe de başvurulabilecek.

Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin bulunması yeterli olacak.

Çipli kimlik kartlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, kartlarla uyumlu uygulamalar ve cihazlar geliştirmek isteyen 50'den fazla işletme, Türki̇ye Bi̇li̇msel ve Teknoloji̇k Araştırma Kurumuna başvurarak personeline eğitim aldırdı. Bazı kurumlar da çipli kimliklerle hizmet verebilecek altyapıları kullanmaya başladı.

AA

Etiketler: çipli kimlik kartı
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