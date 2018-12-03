150 yılda yedinci kez taşınıyor

Artvin’in Yusufeli ilçesi 150 yıllık tarihi içinde 7. defa yerinden taşınacak. YENİ ŞEHİRE 500 DOLAYINDA TOPLU MEZAR DA TAŞINACAK.

150 yıllık tarihinde 7. kez taşınmaya hazırlanan Artvin’in Yusufeli ilçesinde hızla devam eden yeni yerleşim yeri inşaatı sonrası şehir merkezi ile 4 köy sular altında kalacak.

08 Arvin Dergisinde yer alan habere göre, 1950 yılında son yerleşim yerinde kurulun Yusufeli ilçe merkezi Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınacak. Yansıtıcılar mevkiindeki yeni yerleşim yeri için başlatılan alt yapı çalışmalarında sona gelindi. Alt yapı yatırımları ile bin 638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine taşınacak ilçede sular altında kalacak mezarlar da taşınıyor. Yusufeli Belediyesi sular altında kalacak 7 farklı toplu mezar yerinde bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan komisyonlarla birlikte inceleme yaptı, taşınacak mezarları kayıt altına aldı.

500 MEZAR TAŞINIYOR

Vatandaşların talepleri ile tespit edilen 500 dolayında mezar ilçenin yeni yerleşim yerindeki toplu mezar alanına taşınıyor. Yaklaşık 150 hektarlık yeni yerleşim alanına 334 konutun inşa edilecek. 1600 yetişmiş ağaç, 16 bin adet çalı türü peyzaj bitkisi ekilecek. Bölgede, 100 dönümlük alan tarımsal alan olacak. Yusufeli bölgesi, Çoruh Nehri havzasında yer alan batıda Bayburt, İspir, doğuda Oltu ve kuzeyde Artvin bölgeleri kültür çevresinde yer alıyor. Nehir havzaları insanoğlunun ilk önce yerleşik hayata geçerek tarım toplumunu oluşturduğu yerler olarak biliniyor.

Yusufeli Barajı

Artvin’de, 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise Çin’deki 292 ve Gürcistan’daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megawat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye’nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisleri tarafından inşa edilen baraj projesinde yaklaşık 3 bin kişi vardiyalı 24 saat süreyle çalışıyor.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK