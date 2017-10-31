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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

155 bin kişi çürük raporu aldı

31 Ekim 2017, Salı 08:51
Askere gitmemek amacıyla çürük raporu alanların sayısında son yıllarda ciddi artışlar yaşandığı ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanı Canikli, 2015’te 57 bin 903, 2016’da 66 bin 370, bu yılın 7 ayında 30 bin kişinin çürük rapor aldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın ‘askerliğe elverişli değildir’ raporu alanlarla ilgili soru önergesini yanıtladı. Özcan önergesinde, “15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK kapsamında askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na bağlanması, kamuoyunda çeşitli tartışma ve endişeleri de beraberinde getirmiştir. Kamuoyundaki tartışmalara son olarak, Sağlık Bakanlığı‘na devredilen askeri hastanelerin, siyasilerin de etkisiyle, usulsüz uygulamalarla verdiği sağlık raporları eklenmiştir” diyerek son yıllarda ne kadar kişinin rapor aldığını bakana sormuştu.

Devirle birlikte 8 bin artış

Sözcü’den Veli Toprak‘ın aktardığına göre Bakan Canikli 2015’te “Askerliğe elverişli değildir” raporu alan yükümlü sayısı 57 bin 903. 2016 yılında bu sayı 66 bin 370’e çıktığı bilgisini verdi. Buna göre çürük sayısı bir önceki yıla göre 8 bin 467 kişi arttı. Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na devri de 2016 yılı içinde gerçekleşmişti. 1 Ocak 2017 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında “Askerliğe elverişli değildir” raporu alan yükümlü sayısı 30 bin 786 olarak gerçekleşti. Böylece son 2.5 yılda 155 bin 59 kişinin rapor aldığı anlaşıldı.

AKP’li çocuklarının kaydı yok

CHP’li Özcan’ın, “AKP’de milletvekilliği ve bakanlık yapanların kaçının 1. ve 2. derece yakını, askerlik görevinden muaf tutulmak için sağlık raporu almıştır?” sorusuna Canikli, “Herhangi bir kayıt tutulmamaktadır” cevabını verdi.

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