16 asker daha tutuklandı

15 Temmuz darbe soruşturmasında, kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 16 asker tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 20 eski subay ve astsubay, işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 18'i ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin sorgusunun ardından, 16 kişinin tutuklanmasına, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Öte yandan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden birinin, ByLock tespit edilen telefonu kızının kullandığını ifade etmesi üzerine, İzmir'de tıp fakültesi öğrencisi olan kızının gözaltına alınarak, Ankara'ya nakledildiği öğrenildi. AA

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