16 ilde operasyon: Muvazzaf üsteğmenler hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 25 muvazzaf üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi, 16 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ şüphelileri ile haberleştikleri belirlenen, Jandarma Genel Komutanlığı personeli 25 muvazzaf üsteğmen hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ şüphelileri ile kontörlü telefonlarla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve terör örgütüyle irtibatları tespit edilen 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. 16 ilde operasyon başlatıldı Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. AA

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