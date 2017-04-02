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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

16 madenciye mezar olmuştu: İstenen ceza belli oldu!

02 Nisan 2017, Pazar 13:25
Siirt'in Şirvan İlçesi'nde heyelan nedeniyle Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait bakır madeni faciasında 16 kişinin vefat etmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, maden ocağının yetkilisi olan 11 kişi hakkında 'Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü'nde, 17 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen heyelan faciasında 16 kişinin toprak altında kalarak vefat etmesine ilişkin yürüttü soruşturma tamamlandı.

Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. firmasının İşletme Müdürü Mehmet Oğuz, Açık Ocak İşletmesi Başmühendisi Selman Kazak, Park Elektrik Maden İşletmesi İş Güvenliği uzmanı Servet Keklik, Şirvan Park Elektrik Maden İşletmesi daimi nezaretçileri Mehmet Kezer, Serkan Gürühan, Bayram Kayar, Antlar Yapı Madencilik Sanayi Tic. Ltd. şirketi Şantiye Şefi Kadir Yıldırım, Antlar Yapı Madencilik Sanayi Tic. Ltd. şirketi İş Sağlığı ve Güvenliği uzman Gülistan Gök, Antlar Yapı Madencilik Sanayi Tic. Ltd. Şirketinin resmi sahibi şüpheli Vedat Ant, Antlar Yapı Madencilik Sanayi Tic. Ltd. Şirketinin fiili sahibi ve fiili sorumlusu Nureddin Ant ile Adnan Ant hakkında 'Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

'GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADI'

İddianamede aşırı yağış alan maden bölgesinde çalışmaların durdurulması ve güvenlik önlemi alınması gerekirken, bu tedbirlerin alınmadığı ifade edildi. Yağış sırasında madenin alt kotlarında patlatma yapılmaya ve üretime devam edildiğini belirten savcı, meydana gelen olayın çalışma alanı dışında gerçekleştiği ifade edilse bile, maden ruhsat sahasının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği ve güvenlik önlemlerin de buna göre alınması konusunun göz ardı edildiğini ifade etti. Bilirkişi raporlarına göre 11 şüphelinin görevlerinin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirme noktasında dikkat ve özen eksikliği göstermek suretiyle kusurlu bulunduklarını belirtti.

DHA

Etiketler: siirt, maden kazası
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