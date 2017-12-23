16 Nisan’da tuzak kuruldu

İzmir’de gazetecilerle bir araya gelen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “16 Nisan’daki anayasa değişikliği ile tuzağın büyüğü kuruldu.

Cumhurbaşkanı çağırsın beni. Bir saat içerisinde bu anayasa değişikliğinin yargı üzerinden Türkiye’ye kurulmuş bir tuzak olduğunu anlatacağım” dedi.

‘CUMHURBAŞKANI ÇAĞIRSIN BENİ, ANLATACAĞIM’

Yargıya güvenin yüzde 20’ye düştüğüne belirten Feyzioğlu, 16 Nisan’daki anayasa değişikliğinden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Feyzioğlu, 2010 anayasasına geri dönüşün de çözüm olmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni bir anayasa yapmamız lazım. 2010 anayasa değişikliğinin Türkiye’ye kurulmuş bir tuzak olduğunu söylemiştik. O dönemde bazı sözde milliyetçiler bize saldırdı. O tarihte televizyon programlarına çıkıp, ‘bu anayasa Türkiye’yi demokratikleştirecektir’ diyenlerin yarısı kaçak ya da hapiste. Ne kadar Tayyip Erdoğan sevdalısı olduğunu göstermek için sövüp, duruyor. Anayasa değişikliğine geldiğimizde Cumhurbaşkanı, 2010 yılında Türkiye’ye tuzak kurulduğunu söyledi. Ben de diyorum ki anayasa değişikliği ile tuzağın büyüğü kuruldu. Cumhurbaşkanı çağırsın beni. Bir saat içerisinde bu anayasa değişikliğinin yargı üzerinden Türkiye’ye kurulmuş bir tuzak olduğunu anlatacağım. Bir saat sonunda bana diyecek ki ‘ya başkan seninle köy köy gezip, hayır çalışması yapalım’. Bu konuda iddialıydım. Ben bugün bu anayasa değişikliğinin yanlışlığını anladıklarını düşünüyorum. Yargı kısmındaki yanlışı anlamadılar, ama başkanlık sistemine dönüşün kendi hayırlarına olmadığını şimdi anladılar. Keşke parlamenter sistemde kalsaydık dediklerine eminim. Keşke yargıyı kendimize bu kadar tabi kılıp da bu toplumu bu kadar germeseydik diyecekler.”

Sandıklara resmî temsilci koymaya talibiz

Seçim güvenliği konusunda da Türkiye Barolar Birliği ve 79 baro olarak her sandığa resmi temsilci koymaya talip olduklarını belirten Feyzioğlu, “Yüksek Seçim Kurulu Kanunu değiştirilirken, Seçim Kanunu’na da bir madde eklensin. Biz tutanakların asıllarını sandık sandık milletimize toplamayı taahhüt ediyoruz. Bunun için kamuoyu oluşturmak lazım. ‘Tutanak toplanamadı, oy çalındı’ diyoruz. Bir oy çaldırırsam, hesap sorun bana” diye konuştu.