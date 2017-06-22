16 Nisan’dan sonra 74 şehit

Bitlis’in Tatvan İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı.

Çıkan çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Talat Bildirici’nin acı haberi, memleketi Adana’nın Kozan İlçesi’ndeki baba evini yasa boğdu.

Eşinin 7 aylık hamile olduğu belirtilen şehidin, doğum iznine gelmeyi planladığı bildirildi. 2 yıllık uzman çavuş olan Talat Bildirici’nin şehit olduğu haberini askeri yetkililer, Kozan’ın Çamdere Mahallesi’nde oturan babası 56 yaşındaki Ali ve annesi 50 yaşındaki Müzeyyen Bildirici’ye ulaştırıldı. Sinir krizi geçiren anneye sağlık görevlileri müdahale etti. Son olarak babası Ali Bildirici’nin telefonda konuşup Ramazan Bayramı’nda Kozan’a gelip gelmeyeceğini sorduğu şehidin, “Baba işlerimiz çok yoğun, bayrama gelemeyeceğim. Zaten Temmuz -Ağustos aylarında doğum iznine geliriz” dediği öğrenildi.

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Tatvan’da PKK’ya yönelik operasyonda şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe’nin ise Samsun’daki baba ocağında yas var. Şehit Şilepe’nin Vezirköprü ilçesi Çersiyen Karabük Mahallesi’nde yaşayan anne Hatice ve baba Nevres Şilepe’ye acı haber verildi. Haberin duyulması üzerine komşuları ve yakınları da gelerek aileye başsağlığı diledi. Evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Bekar olan şehit Şilepe’nin yedi kardeşi bulunduğu öğrenildi.