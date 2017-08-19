Sivas merkezli 12 ilde, Gülen Hareketine yönelik operasyonda 16'sı muvazzaf 17 asker gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gülen Hareketinin askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 8'i subay 9'u astsubay 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 16'sı muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 17 askeri gözaltına aldı. Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. AA

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