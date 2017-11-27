'17 Aralık' savcıları hakkında yeni gelişme

17 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığına ilişkin Yargıtayda görülen davada, firari sanıklar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

AA

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