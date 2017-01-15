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16 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

17 emniyet personeli gözaltına alındı

15 Ocak 2017, Pazar 16:00
Burdur merkezli 5 ilde 15 Temmuz Darbe Soruşturması kapsamında Gülen Hareketine yönelik operasyonda, daha önce görevden uzaklaştırılan 17 emniyet personeli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen Hareketi ile irtibatlı olduğu ve kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen, daha önce açığa alınan ve ihraç edilen 21 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verdi.

Kararın ardından Burdur, Isparta, Konya, Antalya ve Denizli'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 17'sini gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA

Etiketler: bylock, 15 temmuz, darbe, darbe soruşturması
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  • levent

    15.01.2017 18:47:32

    Bir kuzudan 1 post çıkar demişler.paralel kuzusundan bin mi oldu daha hala çıkıyor.

Risale-i Nur Külliyatı

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