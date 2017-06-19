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19 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

17 gazeteci hakim karşısında

19 Haziran 2017, Pazartesi
Darbe girişimine iştirak eden medya unsurları soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Yazar Ahmet Altan, kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan ve Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 17 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

‘FETÖ’nün darbe girişimine iştirak eden medya unsurları soruşturması’ kapsamında haklarında dâvâ açılan Yazar Ahmet Altan, kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan ve Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 17 sanık bugün ilk kez hâkim karşısına çıkıyor. Yargılama, Çağlayan Adalet Sarayı’nda bulunan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

İDDİANAME 247 SAYFA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Altan kardeşler, Nazlı Ilıcak ve Ekrem Dumanlı dahil 16 şüpheli hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin için “Silâhlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan ayrıca ceza istenirken, Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak hakkında ise, “Silâhlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor. İddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve 65. Hükümet suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle dâvâcı olarak yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından, “FETÖ’nün medyadaki unsurlarının darbe girişimindeki rolü” başlığı altında hazırlanan iddianame 247 sayfadan oluşuyor. 

DUMANLI, USLU VE OPÇİN 

Firarî şüpheliler kapatılan Zaman Gazetesinin eski Genel Müdürü Ekrem Dumanlı, eski Taraf yazarı Emre Uslu, yazar Tuncay Opçin  hakkında da “Darbeye teşebbüs” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet, “Silâhlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan da ayrıca 15’er yıldan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, firarî şüpheli Emre Uslu hakkında ayrıca, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan da 3 yıla kadar hapsi istendi.

ALTAN KARDEŞLER VE ILICAK

İddianamede yazar Ahmet Altan, kardeşi Mehmet Altan ile gazeteci Nazlı Ilıcak’ın darbe girişimini öncesinden bildikleri ve darbe girişimine zemin hazırlayan söylem ve propagandalarda bulundukları iddia edildi. Bu üç isim hakkında, darbeye teşebbüs suçunu oluşturan, “Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Altan Kardeşler ile Ilıcak’ın söz konusu suçu “FETÖ Terör Örgütü” adına işledikleri belirtilerek “Silâhlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçundan ayrıca 7 buçuk yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. 

 

DHA

Etiketler: altan kardeşler, nazlı ılıcak
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