17 ilde operasyon ve gözaltı kararları: Aralarında muvazzaf askerler de var

İzmir merkezli 4 ilde, Gülen Hareketinin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun Gülen Hareketine yönelik soruşturması sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir merkezli Van, Ankara ve Çanakkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı. Zanlılardan 3'ünün Gülen Hareketi mensubu askerlerden sorumlu sivil şüpheliler olduğu öğrenilirken, şüphelilerden bazılarının da şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi. *** Adana merkezli 13 ilde de operasyon Adana merkezli 13 ilde Gülen Hareketine yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Gülen Hareketinin askeri yapılanmasına yönelik 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubayların da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Diğer zanlıları arama çalışmaları sürüyor. AA

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