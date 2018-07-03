170 ülkedeyiz

Ajans Press, dünya üzerinde Türklerin yaşadığı yerleri konu alan araştırmayı inceledi. 2018 yılı da dâhil olmak üzere dünya üzerindeki 170 ülkede Türk vatandaşlarının yaşadığı anlaşılırken, sayılarının 6 milyonun üzerinde olduğu saptandı.

2018 yılı da dâhil olmak üzere dünya üzerindeki 170 ülkede Türk vatandaşlarının yaşadığı anlaşılırken, sayılarının 6 milyonun üzerinde olduğu saptandı. Ajans Press, dünya üzerinde Türklerin yaşadığı yerleri konu alan araştırmayı inceledi. Dışişleri Bakanlığı verilerinin yanı sıra Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) ve Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) derlenen bilgilere göre, 193 ülkenin 170’inde Türk vatandaşların yaşadığı tespit edildi.

Rakam olarak incelendiğinde 6 milyonun üzerinde olan vatandaş sayısının 5 milyonunun Avrupa ülkelerinde yaşadığı tespit edildi. Bunun yanı sıra, Türk vatandaşlarının çoğunlukla Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu ve Avustralya’da bulundukları anlaşıldı. Elde edilen veriler neticesinde Türk vatandaşlarının en çok yaşadığı bölge Avrupa olarak belirlenirken, en kalabalık Türk nüfusunun Almanya’da bulunduğu tespit edildi. 1 milyon 629 bin 480 Türk vatandaşının yaşadığı ülkede, 544 bin 382 Türk kökenli işçinin çalıştığı saptandı.

Haber: Yusuf İpek - İstanbul