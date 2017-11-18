1780 maden denetimden geçemedi

Ağustos ayından bu yana 5 bin 467 maden sahası denetlendi, bunlardan bin 780'i denetimlerden geçemeyerek faaliyetleri durduruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Risk Yönetimi Yol Haritası" kapsamında ağustos ayından bu yana denetimleri geçemeyen bin 780 madenin faaliyetlerini durdurdu. Bu süreçte, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ekiplerince, 5 bin 467 maden sahası denetlendi, faaliyetleri durdurulan bin 780 madenin 258'ini kömür madenleri oluşturdu. Bakanlık, işletme faaliyeti açısından tehlikeli durumlar tespit edilmesi, ruhsat sahası için daimi nezaretçi atanmaması, ÇED, mülkiyet, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi izinlere sahip olunmaması durumlarında "üretim veya madencilik faaliyetlerini durdurma" cezalarını uyguladı. Maden ocaklarını işletme güvenliği açısından tehlike içeriğine göre üçe ayıran bakanlık, yılda bir kez denetlenmesi gereken madenleri risk gruplarına göre "kırmızı, sarı ve mavi" renkli gruplara ayırmış, kırmızı grup yılda 4 kez, sarı grup 2 kez, mavi grup ise bir kez denetlenmeye başlanmıştı. AA

Okunma Sayısı: 196

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.