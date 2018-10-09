18 bin 295 şehit ve gazi çocuğuna eğitim yardımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şehit çocukları ile harp ve vazife malullerinin çocuklarına verilen eğitim öğretim yardımları hesaplarına aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ve çocuklarının yaşam boyu destekçisi olmaya devam ettiklerini bildirdi. Selçuk, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde ilk ve ortaokul için kişi başına yıllık bin 769 lira 10 kuruş, lise için 2 bin 653 lira 65 kuruş, yükseköğrenim için 3 bin 538 lira 20 kuruş olacağını vurguladı. Bu kapsamda 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 18 bin 295 öğrenciye toplam 44 milyon 77 bin 126 lira 50 kuruş eğitim ve öğretim yardımı ödeneceğini aktaran Selçuk, hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmadan öğrencilik durumlarının Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edildiğine değindi. İlk gelen bilgi eğitim yardımı verilecek öğrenci sayısının 18 bin 925 olduğu yönündeydi. AA

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