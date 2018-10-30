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31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

18 noktadan 150 otobüs

30 Ekim 2018, Salı 12:00
Ocak ayından itibaren tam kapasite ile çalışması beklenen İstanbul Havalimanı’na şehrin 18 noktasından 150 otobüsle seyahat imkânı sağlanması amaçlanıyor.

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı’ndan seyahat etmek isteyen yolcular, ulaşım için birçok farklı alternatifi kullanabilecek. Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve ilk fazı açılan İstanbul Havalimanı, bugünden itibaren Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli seferlerine ev sahipliği yapacak. İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında yıl sonuna kadar taşınılmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350’den fazla destinasyona uçuş icra edilecek.

ULAŞIM NASIL SAĞLANACAK?

Havalimanına, İETT ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) şirketi İstanbul Otobüs A.Ş’nin yeni markası “Havaist” hatlarıyla da ulaşım sağlanacak. İstanbul Havalimanı’na, Havaist’in “İST1-İST2-İST7” ile “İST19” ve İETT’nin “H2-H3-H4” hatlarıyla seyahat edilebilecek. “Havaist” otobüslerinin ilk etapta belirlenen hat ve güzergâhları ise şöyle:

“İST1” İstanbul Havalimanı-Yenikapı hattında Yenikapı, Bakırköy İDO, Kuleli, Başakşehir Metrokentten geçerek İstanbul Havalimanı’na ulaşacak.

“İST2” İstanbul Havalimanı-TÜYAP hattında TÜYAP, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçeşehir Merkez’den geçerek İstanbul Havalimanı’na gidecek.

“İST7” Kozyatağı Metro-İstanbul Havalimanı hattı; Kozyatağı Metro, Tepeüstü, Kavacık Köprüsü’nden İstanbul Havalimanı’na varacak.

“İST19” Taksim-Beşiktaş-İstanbul Havalimanı hattı; Abdülhak Hamit Caddesi, Beşiktaş Meydan, Zincirlikuyu Metrobüs ve Göktürk Emniyet Amirliği’nden İstanbul Havalimanı’na ulaşacak.”

İETT’nin “H2” hattını kullanan otobüsler, Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı’ndan geçerek, İstanbul Havalimanı’na ulaşacak.

“H3” İstanbul Havalimanı-Halkalı hattında ise Gümrük, 4. Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi’nden İstanbul Havalimanı’na otobüsle gidilecek.

“H4” İstanbul Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattındaki otobüsler de Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent’ten geçerek İstanbul Havalimanı’na hareket edecek.

Bütün ödemelerin İstanbulkart üzerinde yapılabileceği hatların ücreti, en kısa mesafe 12, en uzun mesafe ise 30 lira olacak şekilde belirlendi. Yolcular, akıllı telefonlarıyla otobüslerin geliş-gidiş saatlerini takip edebilecek.

OCAK’TAN İTİBAREN

Ocak ayından itibaren tam kapasite ile çalışması beklenen İstanbul Havalimanı’na şehrin 18 noktasından 150 otobüsle seyahat imkânı sağlanması amaçlanıyor. Özel araçlı yolcular Avrupa Yakası’ndan havalimanına geliş ve gidiş için TEM Otoyolu’ndaki çeşitli bağlantı noktalarını kullanabilecek. Havalimanına ulaşımı sağlayacak yollar arasında yer alan Tayakadın Kavşağı-Odayeri kesimi de trafiğe açıldı. İsteyen yolcular, bu yolu kullanabilecek. Asya yakasından gelecek araçlı yolcular ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanarak, havalimanına rahatlıkla ulaşabilecek. Özel araçları ile havalimanına gelen yolcular, 30 Aralık’a kadar terminal otoparkından ücretsiz faydalanabilecek.

Havalimanıyla şehir arasında taksi hizmeti için İstanbul “34 No’lu Taksiciler Kooperatifi” ile bir protokol imzalandı. İsteyen yolcular, havalimanı ile şehir merkezi arasında bu taksilerle seyahat edebilecek.

Etiketler: istanbul havalimanı
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