180 komando, El-Bab'a uğurlandı...

Tokat'ın Niksar ilçesinde Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığında görev yapan 180 komando, Suriye'nin El-Bab kentine gitti.

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görev yapan komandolar, Suriye'nin El-Bab kentine doğru yola çıktı.

Taburda düzenlenen ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende tabur komutanı Yarbay Haydar İrban, askerlere "Komando Marşı"nı okuttu.

İrban, taburlarına 30 Eylül 2004'te Niksar-Almus sınırındaki Yeşilkaya köyü yakınlarında DHKP-C'li 5 teröristi öldürdükten sonra şehit olan Jandarma Üstçavuş Ahmut Kurt'un adının verildiğini aktararak, amblemlerinin de kurt olduğunu söyledi.

İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da kutsal bir görev için hazırlanan komandoları uğurlamak için toplandıklarını belirterek, "Taburumuz teröristle mücadele harekatında Türkiye'nin her yerinde çok başarı vazifeler icra etmiştir. Devletimizi al bayrağımızı milletimizi yakışır biçimde temsil edeceksiniz." ifadesini kullandı.

180 komando, otobüslerle El-Bab'a uğurlandı

Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya ise daha önce başarıyla görev yapan komandoların yine başarılı olacaklarından emin olduklarını kaydetti.

Törene aileleriyle katılan, ilçede öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrencileri de komandolara yazdıkları mektupları İrban'a teslim etti.

Törenin ardından askerler, çocuklarına sarılıp bir süre kucaklarında taşıdı, aileleriyle vedalaştı. Bazı askerler de göreve giden komutanlarını havaya atarak veda etti.

Daha sonra 180 komando, otobüslerle El-Bab'a uğurlandı.