1829 teröristin etkisiz hale getirildiği Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1829 terörist etkisiz hale getirildi, YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5 köy daha terörden temizlendi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 oldu.

96 nokta terörden temizlendi

Harekat kapsamında, TSK ve ÖSO, Afrin'in Tell Dilur, Mikdad, Ali Racu, Sarı Uşağı ve Rahmanlı köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 68'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 96 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör hedefleri vuruluyor

Harekat kapsamında, Afrin kırsalında terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerin yer aldığı hedefler de uçaklar ve topçu birlikleri tarafından vuruluyor.

Kilis'in Suriye sınırındaki bölgelerde yer alan hedeflerin vurulmasıyla yükselen dumanlar, sınır hattından görülüyor.

Öte yandan, takviye amacıyla gönderilen çok sayıda askeri aracın sınır hattına sevkiyatı da sürüyor.