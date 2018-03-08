19 eski polisin yargılandığı davada karar

Adana'da Gülen Hareketine yönelik 10'u tutuklu 19 eski polisin yargılandığı davada, sanıklardan 12'sinin 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasına, 7'sinin ise beraatine hükmedildi. Tutuklu sanık Cihan Demir'in mevcut halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, diğer sanıkları ise tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde tutularak tahliye etti.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ferhat Kartal savunmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ve kendi cep telefonuna ByLock programını Salih isimli şahsın yüklediğini söyledi. Söz konusu kişinin özel bir dershanede öğretmenlik yaptığını belirten Kartal, beraatini talep etti. Diğer sanıklar da tahliye ya da beraatlerini istedi. Cumhuriyet savcısı sanıklar Ayşegül A, Mümtaz Serhat A, Serdar G, Bülent S, Emrah A, İlyas A, Ahmet A'nın beraati, diğer sanıkların cezalandırılması ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını verdi. Mahkeme heyeti de 12 sanığı 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırdı, diğerlerinin ise beraatine karar verdi. Tutuklu sanık Cihan Demir'in mevcut halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, diğer sanıkları ise tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde tutularak tahliye etti. AA

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