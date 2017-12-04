19 HDP milletvekili hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 Mayıs 2016'daki Anayasa Komisyonu toplantısını terk ederken TBMM koridorlarında "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla 19 HDP milletvekili hakkında fezleke hazırlandığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TBMM'de 2 Mayıs 2016'da milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu toplantısını terk ederek, bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan aleyhine slogan atan ve örgütün sözde marşını söyleyerek partilerinin grup salonuna giden Dirayet Taşdemir, Sibel Yiğitalp, Çağlar Demirel, Hüda Kaya, Ayşe Acar Başaran, Adem Geveri, Mithat Sancar, Ferhat Encu, Gülser Yıldırım, İbrahim Ayhan, Garo Paylan, Bedia Özgökçe Ertan, Meral Danış Beştaş, Mahmut Toğrul, Ertuğrul Kürkcü, Mizgin Irgat, Saadet Becerekli, Nadir Yıldırım ve Ziya Pir hakkında "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla ayrı ayrı fezleke hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekelerin haricinde daha önce milletvekillikleri düşürülen Nursel Aydoğan ve Besime Konca'nın dosyalarının da ayrılarak Başsavcılığın ilgili bürosuna gönderildiği kaydedildi.

Olay

TBMM Anayasa Komisyonunun 2 Mayıs 2016'daki toplantısında milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gündeme gelmiş, teklifin geneli üzerindeki görüşmeler sürerken toplantıyı terk eden HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup, komisyonun bulunduğu Yeni Halkla İlişkiler Binası'nda zılgıt çekip sözde marş eşliğinde bölücü terör örgütü lehine slogan atmıştı.

Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP'li milletvekilleriyle Meclis koridorlarında bölücü terör örgütü PKK lehine slogan atan kişileri tespit ederek, aralarında bazı HDP milletvekili danışmanlarının da olduğu 5 kişinin yakalanması için Ankara ve Diyarbakır'da operasyon düzenlemişti.

Şüpheliler, "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak, terör örgütü üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde slogan atmak" iddialarıyla gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan HDP'li milletvekillerinin o dönemdeki danışmanlarından Murat Gökdağ, Olcay Çelik, Muhammed Kaya ve Metin Kümek ile HDP Genel Merkez Danışmanı Zülküf Kurt adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.