Sağlık Bakanlığı, Manisa'daki kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığını, olayın bir besin zehirlenmesi olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki askerlerin rahatsızlanmasına neden olan zehirlenme olayına ilişkin ön incelemeyi tamamladı. Ön incelemede, "Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Seyhun Kışlası'nda 23 Mayıs'ta meydana gelen olayın salmonellaya bağlı olduğu kesinleşmiştir. Konuyla ilgili rapor hazırlanarak, Manisa Valiliğine iletilmiştir." tespitine yer verildi.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 17 Haziran'da, çok sayıdaki askerde ortaya çıkan bulantı ve kusma şikayeti üzerine, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatı üzerine, Halk Sağlığı Kurum Başkanı İrfan Şencan başkanlığındaki enfeksiyon hastalıklıkları, epidemiyoloji, klinik toksikoloji ve mikrobiyoloji laboratuvar uzmanlarından oluşan 12 kişilik uzman ekip Manisa'ya giderek incelemelerde bulundu.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 23 Mayıs ve 16-17 Haziran'da yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine harekete geçen sağlık ekibi, 23 Mayıs'taki olaya ilişkin inceleme raporunu tamamladı. Raporda, besin zehirlenmesinin nedeni olarak "salmonella" mikrobu tespit edilirken, laboratuvar süreçleri tamamlanarak, Manisa Valiliğine iletildi.

İncelemeler sırasında, askerlerin yemeklerinin hazırlanması aşamasındaki kamera kayıtlarına da başvuruldu.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Seyhun Kışlası'nda 23 Mayıs'ta meydana gelen gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin kamera kayıtlarından da elde edilen veriler ışığında yapılan değerlendirmede, olayın besinlerin pişirilme sürecindeki hazırlık aşamasından kaynaklandığı belirlendi.

"2 bin 300 askerle görüşüldü"

Bu arada 16-17 Haziran'da aynı kışlada gerçekleşen vaka üzerine de incelemelerde bulunan bakanlık heyeti, buna ilişkin ön değerlendirmesini tamamladı.

Yapılan değerlendirme esnasında, içme suyu, gıda örnekleri alındı. Olaya ilişkin bütün toksikolojik analizleri yapmak adına hastaneye başvuran askerlerin aynı zamanda kan ve serum örnekleri de incelendi.

Bakanlığın ilk ön incelemesinde, ilk andan itibaren olayın bir besin zehirlenmesi olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Özellikle askerlerin tükettiği nişastalı ürünler pirinç, patates, süt ve et ürünleri ile büyük salgınlara yol açan sudan kaynaklı salgın olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Bakanlık yetkilileri, 16-17 Haziran'da gerçekleşen olayın incelemesi kapsamında, 2 bin 300 asker ile görüşerek anket yaptı. Olaydan etkilenenlere, "Ne yediniz? Nereden yediniz? Hangi gıdaları tükettiniz? Şikayetiniz var mı? Şikayetleriniz nasıl başladı?" şeklinde sorular yöneltildi. Çalışmalar kapsamında olaydan etkilenen ve etkilenmeyen herkesin bilgisine başvuruldu.

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