2 bin 350 kişi tahliye edildi

Suriye'de muhalifler ile Esed rejimi arasında, kuşatma bölgelerinden karşılıklı tahliyeleri öngören anlaşma kapsamında, Madaya ve Zebadani'den 2 bin 350 kişi çıkarıldı.

Fua ve Kefreya'dan da tahliyelerin başlaması bekleniyor. AA

Okunma Sayısı: 259

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.