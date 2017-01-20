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20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

2 bin lira maaşla kadın taksici aranıyor

20 Ocak 2017, Cuma 13:05
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, kent genelinde belirlediği 15 taksi durağına, gündüz çalışacak kadın sürücüler arıyor. İş için aranan tek şart B sınıfı ehliyeti olması.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, kent genelindeki kadın taksi şoförü sayısını arttırmak için 15 taksi durağına 2 bin lira maaşla kadın sürücü arıyor.

Odanın, "İzmir'de kadın eli taksiye değecek" isimli projesi kapsamında çalışmak isteyen kadınlar, alacakları eğitimin ardından İzmir sokaklarında taksilerin direksiyonuna geçip hizmet verecek.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yaptığı açıklamada, çeşitli etkinliklere katılmak için yurt dışına gittiklerinde kadın şoförlerle karşılaştıklarını, buna imrenerek baktıklarını, kentte de bayan sürücülerin olması için bir proje hayata geçirdiklerini anlattı.

İl genelindeki kadın taksi şoförü sayısının bir elin parmakları kadar az olduğunu ifade eden Anık, şöyle konuştu:

"Ortadoğu ülkelerine gittim kadın şoför gördüm, İtalya, İngiltere'de var. Biz burada niye yapmayalım diye düşündük ve bu projeyi hayata geçirdik. Hem İzmir olarak hem de meslek gurubu olarak farkındalığımızı ortaya koymak istiyoruz. Eğitim çalışmalarına başladık, 15 tane durağı pilot bölge seçtik. Önce ticari taşıt kullanım belgesi alacaklar. Biz bu belgenin alınması konusunda 15 günde bir kurs yapıyoruz. Bu işi nasıl yapabileceklerini anlatacağız, eğitim vereceğiz. Kadın taksi şoförleri nereden bakarsanız bakın 2 bin lira kazanacak ve gündüz çalışacaklar."

TEK ŞART "B" SINIFI EHLİYET"

Kursların tüm kadınlara açık, tek aradıkları şartın B sınıfı ehliyet sahibi olmak olduğunu dile getiren Anık, "21 yüzyılda bayanların da bu işi yapacağını göstermemiz lazım. Gittiğim ülkelerde taksilerle ilgili çalışma toplantıları yaptığımız yerlerde bayanların bu işi gayet iyi bir şekilde yaptığını görüyoruz. Bunun bize pozitif katkı sağlayacağına inanıyorum. Önce kendi taksimi kadın şoföre emanet edeceğim. Kursta başarılı olan bir kadın sürücüye havalimanı taksi durağında çalışan kendi aracımı vereceğim." diye konuştu.

ERKEK TAKSİCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Kadın taksi şoförlerinin alınmasından memnun olan 30 yıllık taksici Ali Aydıner, bayan sürücülerin İzmir trafiğine çok yakışacağını belirtti.

Duraklarında daha önce hiç kadın şoförün çalışmadığını ifade eden Aydıner, "İzmirliler de bize 'bayan taksi şöförünüz yok mu' diye soruyorlardı. Bu proje tercih sebebi de olur. İzmir batıya dönük bir kent onun için projeyi sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir trafiğinde 43 yıldan bu yana taksi şöförlüğü yapan 66 yaşındaki Macit Yöngül ise projeyi duyduğu zaman mutlu olduğunu, kadınların istedikleri her işte başarılı olacağına inandıklarını kaydetti.

AA

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