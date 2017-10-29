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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

2 günde 143 gözaltı

29 Ekim 2017, Pazar 18:34
Terör örgütü IŞİD'e yönelik son iki günde 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 143 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi düzenlediği operasyonlarla terör örgütü IŞİD'e büyük darbe vurdu.

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 8 ilde dün ve bugün yürütülen operasyonlarda, aralarında yabancı uyruklu örgüt üyeleri ve terör örgütünün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 143 şüpheli yakalandı, çok sayıda tabanca, av tüfeği, mühimmat, örgütsel döküman ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.

IŞİD'in iki hücre evi çökertildi

İstanbul'da polis, Arnavutköy ve Esenyurt'ta terör örgütü IŞİD üyelerinin kaldığı iki "hücre evi"ni çökertti.

Arnavutköy ve Esenyurt'ta yangın çıkan iki ayrı evde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede, bomba yapımında kullanılan kimyasal madde, metal bilye, çivi, vida, uzaktan kumanda, motor, elektronik devre, kablo ve pil gibi çeşitli malzemeler bulundu.

Bu kapsamda, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince "hücre evini" çökertmek ve teröristleri yakalamak için koordineli yapılan çalışmalarda, söz konusu adreslerde ikamet ettikleri belirlenen kişilere ait bir araç ve motosikletin Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin açık otoparkında olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, biri yaralı 4 IŞİD'li teröristi dün saat 16.00 sularında gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Böylece ekipler, örgütün iki "hücre evi"ni de çökertmiş oldu. 

Cumhuriyet Bayramı'na yönelik eylem hazırlığında olan kişiler yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 55 yabancı uyruklu şüpheliden 49'u başkentte düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüphelilerden bazılarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine yönelik eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edildi.

Üst düzey sorumlular da var

Bursa'da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 7 ilçede 15 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 2'si Azerbaycanlı ve 28'i Suriyeli olmak üzere 39 kişiyi gözaltına aldı.

Erzurum'da terör örgütü IŞİD'in şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında örgütün üs düzey sorumlularının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. 

İzmir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik son iki günde düzenlenen operasyonlarda 6'sı Suriyeli, 2'si kadın 15 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda da Suriye uyruklu IŞİD üyesi 5 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü IŞİD'e yönelik Çankırı'da gerçekleştirilen operasyonda 4 Iraklı, Eskişehir'de düzenlenen operasyonda da 4'ü Iraklı, biri Tataristanlı 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltındaki tüm zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.   

AA

Etiketler: ışid, operasyon
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