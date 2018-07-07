2 milletvekili CHP'den istifa ederek Saadet Partisi'ne geçti

Millet İttifakı'na katılarak CHP listelerinden milletvekili seçilen Saadet Partili Abdülkadir Karaduman ve Cihangir İslam yemin töreni öncesi CHP’den istifa ederek Saadet Partisi’ne geçti. CHP'nin sandalye sayısı ilk günden 144'e indi.

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin 24 Haziran seçimi öncesi kurduğu Millet İttifakı'nda, Demokrat Parti adayları İYİ Parti'nin listelerinden aday gösterilirken, Saadet Partisi'nin altı adayı da CHP listelerinden seçime katıldı. Ancak Saadetlilerin adaylarından sadece Cihangir İslam ve Abdulkadir Karaduman milletvekili seçildi. Sözcü'nün haberine göre, İslam ve Karaduman, Meclis'te yemin etmeden önce Meclis Başkanlığı'na başvurarak CHP'den istifa ettiler. İki isim, Meclis kayıtlarına da Saadet Partisi milletvekili olarak geçtiler. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı da 146'dan 144'e düşmüş oldu. İslam, istifa ve yemin töreni öncesi “Çok iyi çalışmalar yapmayı planlıyoruz. İyi bir muhalefet yapacağız” dedi. Sputnik Türkiye

Okunma Sayısı: 675

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.