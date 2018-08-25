2 milyon çocuk işçi sokaklarda

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ekonomik sorunların doğrudan etkilediği kesimlerin başında çocukların geldiğini belirtti.

Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik krizin yansımasının farklı alanlarda belirgin şekilde görüldüğüne dikkat çeken Gürer, iş gücünde daha ucuz ve güvencesiz çocuk işçi çalıştırmaya yönelişin artacağına vurgu yaptı. Çocuk işçi sorununun bu süreç ile de daha da sorunlu noktaya doğru gittiğini söyleyen Gürer, “Aile ekonomisinin bozulması çocukların çalıştırılmasına da neden oluyor. 18 yaş altı çocuklarda çalışma saatleri, ücret, güvence gibi konularda yasal düzenleme ve denetimleri arttırıcı uygulamalar bir an önce sağlanmalıdır” dedi. Artan ekonomik sorunlarının, çocuk işçi sayısında da artışa sebep olduğunu kaydeden Gürer; “Bugün çalıştırılan çocuk sayısının 2 milyonu aştığı farklı araştırmalarla ifade edilmektedir. Resmî verilere göre 100 binlerde olduğu bakanlıkça belirtilse de iş yerlerinde, sokakta çalışan çocuk sayısı ciddî boyutlara ulaşmıştır” dedi.

Ölüyorlar!

Çalışmak zorunda kalan çocuk sayısındaki artışın hak ihlâli, istismar, iş cinayeti gibi olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini kaydeden Gürer, resmî verilere göre 2013 yılında 59, 2014 yılında 54, 2015 yılında 63, 2016 yılında 56 ve 2017 yılında ise 60 çocuğun iş cinayetleri sonucunda öldüğüne dikkat çekti.

Ankara - Fatih Karagöz