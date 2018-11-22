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22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

"2 milyon nüfuslu 2 uydu kent yapıyorsunuz" iddiaları hakkında açıklama

22 Kasım 2018, Perşembe 01:26
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kanal İstanbul, 26 bin hektar alanı kapsamakta. Planlanan nüfus sadece 500 bin kişidir." dedi.

Yatay mimari esas alınacak

"Kanal İstanbul, 26 bin hektar alanı kapsamakta"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili "2 milyon nüfuslu 2 uydu kent yapıyorsunuz" iddialarına yönelik soru üzerine şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul, 26 bin hektar alanı kapsamakta. Planlanan nüfus sadece 500 bin kişidir. Yatay mimarinin uygulandığı bir proje olacaktır. Maksimum 4-5 katlı yapılara izin verilecektir. Bu binaların büyük bir kısmı da bölgedeki, yakın ilçelerdeki dönüşümde rezerv konut olarak kullanılacaktır. Oradaki anlayış ve mimari kültür de inşallah bizim değerlerimizi yansıtacaktır."

İstanbul Boğazı'ndan yılda yaklaşık 40 ile 50 bin arasında gemi geçtiğine dikkati çeken Kurum, "En son Foça'da da yaşanan olayda gördük ki denizde yaşanan bir kirliliği gidermek için sadece Foça'da 25 milyon lira bedel harcadık, bir ay çalıştık. İnanın çok kolay olmuyor bunları temizlemek." şeklinde konuştu.

Bir tankerin de Boğaz'daki bir yalıya çarptığını anımsatan Kurum, "Dolayısıyla bu trafiğin artık buradan geçmemesi adına Kanal İstanbul Projesi önemli. Burada bizim amacımız yeni bir şehir, rezerv alan yaratmak değil." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: kanal istanbul, murat kurum
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