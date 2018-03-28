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28 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

2 Nisan'da başlıyor: Pasaport ve sürücü belgelerinde yeni dönem

28 Mart 2018, Çarşamba 13:40
İçişleri Bakanı Soylu, "Vatandaşlarımızın pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmasına gerek kalmayacak. 2 Nisan'dan itibaren tüm bu işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerimize başvuru yapılacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pasaport ve Sürücü Belgelerine İlişkin İş ve İşlemlerin Devir Töreni"nde yaptığı konuşmada, teknolojinin getirdiği kolaylıklar karşısında eskinin alışkanlıklarında ısrar etmenin, zaman, mekan ve mali açıdan israf olduğunu belirtti.

Soylu, bu kapsamda Bakanlık'ça yürütülen bazı hizmetlerin yapısında değişiklikler ve sadeleştirmeler yapmayı kararlaştırdıklarını belirterek, bu hizmetler için istenen toplam 2 bin 185 belgeden 754 tanesini kaldırdıklarını, böylece 2016 verileriyle hesapladığında 75 milyon 777 bin Türk lirası tasarruf sağladıklarını bildirdi.

Başvuru nokta sayıları arttı

Pasaport ve sürücü belgeleri işlemlerinin Emniyet Genel Müdürlüğünden Nüfus Genel Müdürlüğüne devrinin de kamu verimliliğinin artışına dönük bir yaklaşımın ürünü olduğuna işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu değişiklik sayesinde hem vatandaşımızın daha hızlı hizmet almasını temin ediyoruz, hem de emniyet teşkilatımızın büro işi yükünü azaltarak asli görevi olan kolluk hizmetlerine daha fazla enerji ve kapasite ayırmasını temin etmiş oluyoruz. Yapılan bu düzenlemeyle pasaport başvuru noktası 503 merkezden 761 merkeze, sürücü belgesi başvuru noktası ise 596 merkezden 690 merkeze çıkmış olacak. Yani vatandaşımızın pasaport ve ehliyet alma noktalarına erişebilirliğini artırdık ve hizmet yaygınlığını Türkiye'nin hemen hemen bütün uç noktalarına ulaştırmış olduk. Nereden nüfus kağıdı alınıyorsa vatandaşımız gidecek oradan rahat bir şekilde pasaportunu ve ehliyetini alabilme kabiliyetine sahip olabilecektir. Bu önemli bir avantajdır. Bir önemli avantaj da vatandaşlarımızın pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmasına gerek kalmayacak olmasıdır. 2 Nisan'dan itibaren tüm bu işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerimize başvuru yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi işlemleri aynı yerde yapılacak olduğu için söz gelimi vatandaşımızın birden fazla belge için başvuru yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge sunmak zorunda kalmayacak."

1 milyon 220 bin araç tescil ve devir işlemi yapıldı

Araç tescil ve devir işlemlerinin 1 Şubat itibarıyla noterlere devredilmesiyle elde edilen kazanımlara da değinen Soylu, bugüne kadar 1 milyon 220 bin işlem gerçekleştirildiğini aktardı.

Soylu, Mekansal Adres Kayıt Sistemi'nin hayata geçirilmesiyle de çok önemli kazanımlar elde edileceğini vurgulayarak, "Bugüne kadar 20 milyon 500 bin yeni kimlik verilmiş oldu. Bu sene hedefimiz de 20 milyondur." diye konuştu.

"Yeni pasaportlar AB'nin dijital kontrol mekanizmalarına uyumlu"

Bakan Soylu, yeni nesil pasaportlarla ilgili değerlendirme yaparken, pasaportların Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun, güvenlik standartları yüksek ve daha dayanıklı bir malzemeden üretilebildiğini aktardı.

Yeni nesil pasaportun, AB'nin vize serbestisi gerçekleştiğinde yenilenmesine gerek kalmayacak şekilde ve AB sisteminin dijital kontrol mekanizmalarına uyumlu olduğuna işaret eden Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim AB'ye vize serbestisi konusundaki taahhüdümüzde, bu pasaportun Türkiye'de işlevselliğe alınmasıdır. O adımı da bugün atmış oluyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz devir işlemleri sonrasında nüfus müdürlüklerimizin vereceği pasaportlar, ikinci nesil polikarbon pasaportlar olacaktır. En son geçen hafta bu pasaportun uluslararası akreditasyonu Kanada'daki organizasyon tarafından onaylandı. Yine buradan millileştirme açısından altını çizerek söylemek isterim ki TÜBİTAK artık bizim yazılımımızı oluşturdu. Milli bir yazılımla bundan sonra pasaportlarımızı oluşturacağız."

"Devir işleminin kamu tarafında da önemli avantajları olacak"

Bakan Soylu, uzun zamandır personelin bu devir işlemleri için çalıştığını, bu işin yasal mevzuat sürecinin esasen 29 Ekim 2016 tarihli 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile atıldığını ve bundan sonra Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, PTT ve Emniyet Genel Müdürlüğüm ile entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını anlattı.

Yasal mevzuat adımları tamamlandıktan sonra bugün devir işleminin gerçekleşmesi aşamasına geldiklerini aktaran Soylu, "İnşallah 2 Nisan tarihinden itibaren pasaport ve sürücü belgesi verilme işlemleri tamamen nüfus müdürlüklerimiz eliyle gerçekleştirilecek ve vatandaşlarımız daha yüksek standartlarda ve hızlı bir hizmete kavuşmuş olacaktır. Bu devir işleminin kamu tarafında da önemli avantajları olacaktır." dedi.

AA

Etiketler: soylu, ehliyet, pasaport
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