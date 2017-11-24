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24 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

2 sivilin şehit düştüğü saldırıda yer alan terörist etkisiz hale getirildi

24 Kasım 2017, Cuma 10:44
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda iki sivilin şehit düştüğü saldırının failleri arasında yer aldığı belirlenen PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına dün, Çınar ilçesi Başaklı köyündeki bir evde terörist bulunduğuna ilişkin yapılan ihbar üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, saat 02.15 sıralarında "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan Mardin'in Savur kırsal alanında faaliyet yürüten "Roj" kod adlı Mazıdağ ilçesi Derecik nüfusuna kayıtlı Cebrail Karçı'nın (36), etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Diyarbakır-Bismil karayolunda 29 Ağustos'ta Siirt'e kirpi aracı nakliyesiyle görevli özel firma çalışanları Mehmet Gürses ve Mustafa Yılmaz'ın şehit edilmesi olayının failleri arasında yer aldığının tespit edildiği aktarıldı.

Teröristin üzerinde AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 9 milimetre Taurus marka tabanca, iki tabanca şarjörü, 3 el bombası, 122 fişek ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 3 terörist işbirlikçinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Diyarbakır-Bismil karayolunda 29 Ağustos'ta askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristler tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmiş, Mehmet Gürses (56) ve Mustafa Yılmaz (55) şehit düşmüştü.

AA

Etiketler: terörle mücadele
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