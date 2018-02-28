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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

2 yıl boyunca taciz etti, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

28 Şubat 2018, Çarşamba 20:53
Hatay’da yaşayan Gülay Mübarek’i sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği suçlamasıyla Adana’nın Kozan ilçesinde gözaltına alınan Erdoğan K., tehdit suçundan adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, yazışmalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Adana’nın Feke ilçesindeki bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan Küpeli ile Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan Mübarek, iki yıl önce ortak arkadaşları vasıtasıyla görüşmeye başladı. İddiaya göre iki hafta sonra Gülay Mübarek, ilişkiyi bitirme kararı aldı.

Ayrıldıktan sonra 29 yaşındaki Mübarek’e sosyal medya üzerinden ölüm ve tecavüz tehdidinde bulunmaya başlayan 44 yaşındaki Küpeli, Mübarek’in şikayeti ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle ücretli öğretmenlik görevinden alındı.

Buna rağmen tehditlerini sürdüren Küpeli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kozan’da gözaltına alınan Erdoğan Küpeli, SEGBİS aracılığıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Küpeli, tehdit suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, yazışmalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Küpeli, Kozan Cezaevi’ne gönderildi.

DHA

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  • ali

    1.3.2018 12:04:00

    Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. tacizden daha tehlikeli suç

  • Fatih

    1.3.2018 01:49:25

    Şaşırmıyoruz böyle haberlere artık. Tacizci , hırsız, gaspçı ve uyuşturucu satıcıları için ülke kanunları gayet yetersiz. Mesele sayın devlet reisi cumhur u olunca ise son derece önemli bir hal alıyor !

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