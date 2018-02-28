2 yıl boyunca taciz etti, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Hatay’da yaşayan Gülay Mübarek’i sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği suçlamasıyla Adana’nın Kozan ilçesinde gözaltına alınan Erdoğan K., tehdit suçundan adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, yazışmalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Adana’nın Feke ilçesindeki bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan Küpeli ile Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan Mübarek, iki yıl önce ortak arkadaşları vasıtasıyla görüşmeye başladı. İddiaya göre iki hafta sonra Gülay Mübarek, ilişkiyi bitirme kararı aldı.

Ayrıldıktan sonra 29 yaşındaki Mübarek’e sosyal medya üzerinden ölüm ve tecavüz tehdidinde bulunmaya başlayan 44 yaşındaki Küpeli, Mübarek’in şikayeti ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle ücretli öğretmenlik görevinden alındı.

Buna rağmen tehditlerini sürdüren Küpeli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kozan’da gözaltına alınan Erdoğan Küpeli, SEGBİS aracılığıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Küpeli, tehdit suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, yazışmalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Küpeli, Kozan Cezaevi’ne gönderildi.