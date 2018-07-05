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5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

2 yıl sonra tahliye

05 Temmuz 2018, Perşembe 17:50
Kız öğrenci yurdunda müdürelik yaptığı için tanık ifadeleriyle 23 aydır tutuklu yargılanan Yasemin Merdan, dün görülen duruşmada tahliye edildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 3 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alınan Yasemin Merdan 5 Ağustos tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Merdan, 15 ay çıkarılmadan tutuklu kaldı ve yaklaşık 2 yıl sonra delil yetersizliği dolayısıyla tahliye edildi. Yasemin Merdan’ın 2 yaşında Mahir adında bir bebeği vardı. Tahliye kararının ardından 2 yıldır annesinden ayrı olan Mahir bebek annesine kavuşmuş oldu. 

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Tıklayınız:

İki yıldır oğluna hasret

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Etiketler: yasemin merdan, mahkeme, dava, tahliye
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