2 yıl sonra tahliye

Kız öğrenci yurdunda müdürelik yaptığı için tanık ifadeleriyle 23 aydır tutuklu yargılanan Yasemin Merdan, dün görülen duruşmada tahliye edildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 3 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alınan Yasemin Merdan 5 Ağustos tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Merdan, 15 ay çıkarılmadan tutuklu kaldı ve yaklaşık 2 yıl sonra delil yetersizliği dolayısıyla tahliye edildi. Yasemin Merdan’ın 2 yaşında Mahir adında bir bebeği vardı. Tahliye kararının ardından 2 yıldır annesinden ayrı olan Mahir bebek annesine kavuşmuş oldu. *** Tıklayınız: İki yıldır oğluna hasret ***

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