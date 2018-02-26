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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

20 bin hakim ve savcıya yerli silah dağıtılacak

26 Şubat 2018, Pazartesi 11:12
15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan ihraçlar sonrası peş peşe alımlarla sayıları 20 bini aşan hakim ve savcılar için Adalet Bakanı'nın gündeme getirdiği yerli silah dağıtımında ilk adım atıldı. Uygulamayla polis, asker ve MİT görevlilerinden sonra hakim ve savcılar da yerli silaha geçiş yapmış olacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre, hakim ve savcılar için yerli silah kullanımını geçtiğimiz ekim ayında ilk defa Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gündeme getirmişti. Bakanın açıklaması sonrası yerli silah kullanımıyla ilgili yönetmelik hazırlanarak yayımlandı. Yönetmeliğe göre silahlar hakim ve savcılara Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu aracılığıyla dağıtılacak.

Silah alımları hakim ve savcılar tarafından doğrudan ya da bağlı bulundukları başkanlık tarafından savcı ve hakim sayısı dikkate alınarak toplu olarak yapılabilecek. Doğrudan satın almak isteyen hakim ve savcılar mülki idare amirliğinden alacakları bireysel satın alma yetki belgesiyle MKE'den tabanca satın alabilecek.

Hakim ve savcıların satın alabilecekleri tabancaların marka, model ve fiyatı Bakanlık ve Başkanlık'a ait resmi internet sitelerinde duyurulacak. Tabancaların yaklaşık fiyatının tespitini ise MKE yapacak.

UYAP'TAN BAŞVURU YAPILACAK

Duyuru üzerine tabanca satın alma talepleri Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden toplanacak. Başvurular, duyuruda belirtilen yönteme göre alınacak.

UYAP üzerinden yapılacak başvurularda 'Silah Başvuru İşlemleri' ekranında başvuranın mülki idare amirliğinden alacağı bireysel silah satın alma yetki belgesine ilişkin bilgiler ile silah bedelinin MKE'nin belirlediği hesaba yatırıldığına dair alındı belgesi bilgileri de yer alacak.

Başvuran, bireysel silah satın alma yetki belgesi ile silah bedelinin yatırıldığına dair alındı belgesinin aslını, görev yaptığı kurum veya Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Başkanlığa gönderilecek. Elektronik ortamda yapılan başvuru ile belge asıllarının Başkanlığa intikal etmesi ile başvuru işlemi tamamlanmış sayılacak. Başvuru işleminin tamamlanmasından sonra, silah alımından vazgeçilemeyecek; vazgeçme talebi hiç bir surette kabul edilmeyecek ve silah bedeli de iade edilmeyecek.

VERGİ VE HARÇLARDAN MUAF

Bakanlık tarafından MKE aracılığıyla hakim ve savcılara tedariki yapılacak tabancaların alım ve satımı dahil her aşamada her türlü fon, vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaf olacak.

Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'ın görev yaptığı Doğubeyazıt'ta, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un görev yeri Ovacık'ta 2012 yılında uğradıkları silahlı saldırılar sonucu hayatını kaybetmesi sonrasında gündeme gelen ve 2013 yılında Adalet Bakanlığı'nın düzenlemesi ile hakim ve savcıların güvenlik amaçlı uygun fiyatla silah edinmelerine imkan tanınmıştı.

Düzenlemenin ardından binlerce hakim ve savcı yerli ve yabancı çeşitli marka silahlarını teslim aldı. Hakim ve savcılar kampanya kapsamında en fazla Sig Sauer ve Glock marka tabancaları tercih etti.

POLİS, ASKER VE MİT YERLİYE GEÇİYOR

Ankara ile Washington arasında geçtiğimiz yıl 8 Ekim'de başlayan vize krizi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türk polisinin kullandığı Sig Sauer marka silahların yerine yerli üretim olan 'Canik' marka silah kullanması için çalışmalara başlanılmıştı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri de yerli üretim silah kullanımı çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda yerli üretim MPT-76, öncelikli olarak komando birliklerine dağıtıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, 2 binden fazla yerli üretim tüfek komandolar tarafından kullanılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibinin kullandığı yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76, MİT personeli tarafından da kullanılmaya başlanacak.

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  • Timur

    26.2.2018 20:43:00

    Kanunun gücünü değil silah gücü mü kullanacaklar?

Risale-i Nur Külliyatı

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