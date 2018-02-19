20 ilde eş zamanlı operasyon: Subay ve astsubaylara gözaltı!

Ağrı merkezli 20 ilde Gülen Hareketine yönelik eş zamanlı operasyonda 14'ü subay ve astsubay rütbesinde, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülen Hareketinin askeri yapılanmasına yönelik 20 ilde 25 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 14'ü subay ve astsubay rütbesinde 23 şüpheli gözaltına alındı. Yakalama kararı bulunan 2 mahrem askeri imamın da yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. AA

Okunma Sayısı: 2032

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.