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15 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

15 Mart 2018, Perşembe 19:18
Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3525'e yükseldi, 15 köy daha YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırıldı.

Hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekatın başlangıcından bu yana 3525 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

15 köy daha teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Kafer Çil ile kuzeybatıda Mabatlı beldesine bağlı Birka, Alicaro ve Hamoraco, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Naz köyü, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Korzlu ve Çakur köyleri, kuzeybatıda Racu beldesine bağlı Zerkanlı ve Balal köyleri ile Kelanlı, Barakaş, Kovanlı, Çalkama, Çarkatlı ve Çakanlı köyleri ile 883 rakımlı tepeyi YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Böylece gün içinde teröristlerden temizlenen köy sayısı 15'e yükseldi.

208 köy ve 41 kritik nokta olmak üzere 249 bölge kontrol altına alındı

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 208'i köy ve 41'i kritik nokta olmak üzere 249'a ulaştı. 

TSK ve ÖSO, öğle saatlerinde, Afrin'in Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köylerini teröristlerden kurtarmıştı.

Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmıştı.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor. 

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.

"Afrin'in yüzde 70'inde güvenlik sağlandı"

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, harekata ilişkin, "Afrin gibi yoğun nüfusun olduğu dağlık bir bölge hamdolsun büyük bir oranda teröristlerden temizlendi ve çok büyük bir kısmı şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla kilometrekare olarak söylüyorum güvenliği sağlanmış durumda." dedi.

AA

Etiketler: zeytin dalı harekatı, tsk, afrin
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