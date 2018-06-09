2004 MGK itirafı

2004 MGK’SINDA CEMAATLERLE İLGİLİ ALINAN KARAR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN DA KABUL EDİLDİ.

2004’TEN 2010’A UZANAN SÜREÇ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2004 MGK kararlarıyla ilgili itiraf gibi bir açıklama geldi. Erdoğan, “2004 MGK'sında hedef sadece FETÖ değil, tüm terör örgütlerine yönelik bir süreçti. Biz bunun üzerine ısrarla da gittik. Birçok STK'lar da masaya yatırıldı. 2010'dan sonra da ayıklama süreci başladı" dedi.

YİNE “ALDATILDIK” AÇIKLAMASI

FETHULLAH Gülen grubu ile ilgili daha önce, “Ne istediler de vermedik” diyen Erdoğan katıldığı tv programında, “FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını ben reddetmem. Bunlar büyük bir ihanet şebekesi içerisindeymiş. Aldatıldık” diyerek yine tartışılacak bir ifadeyi dile getirmiş oldu.

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2004 MGK İTİRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2004 MGK’sında hedef sadece FETÖ değil tüm terör örgütlerine yönelik bir süreçti. Biz bunun üzerine ısrarla da gittik. Birçok STK’lar da masaya yatırıldı. 2010’dan sonra da ayıklama süreci başladı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı CNN Türk - Kanal D ortak yayınında, “2004 MGK’sında hedef sadece FETÖ değil tüm terör örgütlerine yönelik bir süreçti. Biz bunun üzerine ısrarla da gittik. Birçok STK’lar da masaya yatırıldı. 2010’dan sonra da ayıklama süreci başladı” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gülen Hareketi ile mücadeleye ilişkin sözleri şöyle: “FETÖ’nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını ben reddetmem. Bunlar büyük bir ihanet şebekesi içerisindeymiş. Aldatıldık. Taa Erdal İnönü’ye git, Bülent Ecevit’e. Ecevit, İnönü bunların en yakın arkadaşıydı. Erdal İnönü’nün bunların okullarını ziyaret ettiğini iyi bilirim. “Onların davetlerine katıldıklarını iyi bilirim. Gelsinler konuşalım. Samimi değiller. Biz yanıldık. Biz bunlara çok inandık. 2004 MGK’sında hedef sadece FETÖ değil tüm terör örgütlerine yönelik bir süreçti. Biz bunun üzerine ısrarla da gittik. Birçok STK’lar da masaya yatırıldı. 2010’dan sonra da ayıklama süreci başladı.”

OHAL’den geri adım: Kaldıracağız

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, “Seçim sonrası OHAL’i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız. İnşallah kabineyi kurduktan sonra talimatı verip çalışmayı sürdüreceğiz. Fazla sürüncemede kalmaz. Adımı atacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çelişkileri:

‘Isparta’ya üniversiteyi biz getirdik’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçim kampanyası boyunca yaptığı açıklamalarda bazı tarihleri yanlış aktarması nedeniyle muhalefetin tepkisini çekti. İşte tartışma oluşturan o açıklamalar; “İzmir Havalimanı’nı biz yaptık”: Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Nisan’daki İzmir mitinginde bu ifadeleri kullanmıştı. Ancak İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın açıldığı tarih 1987. “Isparta’ya üniversiteyi biz getirdik”: 27 Mayıs’ta Isparta’da miting düzenleyen Erdoğan, burada toplanan kalabalığa böyle seslendi. Fakat Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nin kuruluş tarihi 1992. “Adıyaman Havalimanı’nı biz yaptık”: 1 Haziran’da, Adıyaman’da yaptığı konuşmada böyle diyen Erdoğan, yine yanıldı. Adıyaman’daki havalimanının yapılış tarihi 1998.

‘Buzdolabı’ varsa…

“Her eve buzdolabı giriyorsa refah seviyesi var demektir”: 5 Haziran’da Sakarya mitinginde Erdoğan’ın dile getirdiği bu sözler de fazlasıyla yankı buldu. Ancak buzdolabının lüks eşya olmaktan çıkması AKP döneminin çok öncesinde gerçekleşmişti. “53 Kürt kardeşimiz…”: Erdoğan, hafta başında yaptığı bir başka konuşmasında, “7 Haziran seçimlerinin ardından ülkemizin yaşadıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Ekim’de Diyarbakır’da bizim Kürt kardeşlerimizi, 53 Kürt kardeşimizi, şu anda içeride bulunan HDP’nin başındaki adamın talimatıyla Kürt kardeşlerimizi sokağa döküp 53 Kürt kardeşimizi öldürdüler mi? Şimdi çıkmış bu adam cumhurbaşkanı adayı olmuş” ifadelerini kullanmıştı. Fakat Erdoğan’ın bahsettiği olaylar 2014 yılında, yani seçimin yapıldığı 2015’ten bir yıl önce gerçekleşmişti.

‘Tek partili dönemde 75 kişilik sınıflarda okudum’

“Köprüyü satamazsınız”: Erdoğan, dün de komünistlerin Turgut Özal’a “köprüyü satacağız” dediğini, Özal’ın da “satamazsınız” diye cevapladığını aktardı. Oysa 1983 seçimleri öncesi TRT’de yapılan bir açık oturumda Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp, Özal’a “köprüyü satamazsınız!” demişti, Özal ise gülerek “satarız” yanıtını vermişti. Erdoğan, bu meşhur olayın tam aksini iddia etmiş oldu. Duvar’ın derlediği bilgilere göre, Erdoğan son olarak, “CHP’nin tek partili döneminde 75 kişilik sınıflarda okudum” dedi. Ancak Türkiye’de 1950 yılında çok partili sisteme geçildi. Erdoğan’ın doğum yılı ise 1954. Erdoğan’ın bu açıklamaları seçim sürecine doğru son 40 günde geldi.