2011'deki komiserlik sınavı ile ilgili polis ve öğretmenlere gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularını sınav öncesinde Gülen Hareketi üyelerine sızdırdıkları iddia edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı sınav öncesinde sorulara ulaşarak, Gülen Hareketi üyelerine verdikleri ve soruların verilmesine aracılık ettikleri iddia edilen polis memuru ve öğretmen 14 şüpheli hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı alındığı kaydedildi. Gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 3'ü yakalandı. Şüphelilerden 8'inin ise aynı kapsamdaki başka davalardan cezaevinde tutuklu bulundukları öğrenildi. Ekipler, diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. AA

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