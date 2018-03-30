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30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

2012'deki Polis Akademisi sınavına ilişkin 14 ilde operasyon: Gözaltılar var!

30 Mart 2018, Cuma 09:50
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2012'deki Polis Akademisi giriş sınavında Gülen Hareketi üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, Gülen Hareketi üyelerine verdikleri iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 46 kişi hakkında daha gözaltı kararı alındı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 24 ilde operasyon başlattı.

2012'de Polis Akademisi giriş sınavındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında toplam 269 şüphelinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, bu son kararla hakkında işlem yapılmayan Gülen Hareketi üyesi kalmadığı bildirildi.

35 şüpheli hakkında yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2011 yılındaki müfettiş yardımcılığı sınavına ilişkin usulsüzlükleri de mercek altına aldı.

Başsavcılık tarafından soruları ele geçirerek sınavı kazandıkları iddia edilen 35 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. 

Ankara, Afyon, Antalya, Bolu, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Samsun, Sakarya ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA

Etiketler: ankara, operasyon, gözaltı
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