2017’de 1946 ayıbı

Uysal: Seçim yolsuzluğu yapıldı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Twıtter adresinden yaptığı paylaşımlarda “Biz gücümüzü devletten değil milletten alıyoruz. Devlet imkan-kurumları eliyle kazanılacak sözde zaferlerin millet vicdanında itibarı yoktur. Tarih, bu seçimi 1946 seçimleri gibi demokrasi tarihimize kara bir leke olarak olarak yazacaktır. Millet ‘HAYIR’ kararını vermiştir.Kararı hazmedemeyenler hukuku, demokrasiyi ayaklar altına alarak kirli bir çabanın içinde çırpınmaktadır. Millet iradesini devlet imkanları ve kurumlar eliyle ortadan kaldırma çabası en basit tabirle demokrasi katliamıdır. 1946 seçimlerinden buyana hiçbir seçimde bu 16 Nisan 2017 referandumu kadar ‘Parti Devleti’nin kurumları eliyle seçim yolsuzluğu yapılmadı. Demokrasinin en temel kurumlarının başında gelen YSK ve AA eliyle referandum manipüle edilmekte ve meşruiyet gölgelenmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Akşener: Türkiye bu ayıbı sürdüremez

Anayasa değişikliği referandumunda kullanılan mühürsüz oy pusulalarının YSK tarafından sandıklar açılmaya başlandıktan sonra geçerli sayılması tepkilere neden oldu. Skandallarıyla ünlü 1946 seçimlerini hatırlatan liderler günümüzde bu tarz hileli davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladılar.

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden referandum sonuçlarını değerlendirdi. Akşener, “YSK suç işlemiştir.Türkiye 71 yıl sonra 1946 seçimlerinde yaşanan skandalların 2017 örneğini yaşıyor.Türkiye bu ayıbı sürdüremez” dedi.