2018, 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı' ilan edildi

Çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin duyarlılığının artırılması, programın politika ve hedeflerine en üst düzeyde katkı sağlanması amacıyla 2018 yılı 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı' ilan edildi.

Çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin duyarlılığının artırılması amacıyla 2018 yılının 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı' ilan edilmesine ilişkin Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, çocukların zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen çocuk işçiliğinin, küresel ve ulusal çapta önemli sorunların başında geldiği belirtildi.

Çocuk işçiliği ile mücadeleye özel önem verildiği vurgulanan genelgede, uluslararası kuruluşların çocuk hakları ve çocuk işçiliği konusundaki kararları ülke ihtiyaçları ile birleştirilerek, bu doğrultuda mevzuat ve politikaların oluşturulduğu kaydedildi.

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda, özellikle en kötü biçimleri olmak üzere, çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı'nın (2017-2023) yürürlüğe girdiği duyurulan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Program kapsamında, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik temel stratejiler, faaliyetler ve bu faaliyetlerden sorumlu olan ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar ile faaliyetlerin tamamlanma süreleri belirlenmiştir. Programda yer alan faaliyetlerin takibi yılda iki kez düzenlenen İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantıları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir."