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2018'de bin 797 insan iş cinayetinden öldü

09 Aralık 2018, Pazar 16:38
Türkiye’de, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG)’nin verdiği bilgiye göre, 2018 yılının ilk 11 ayında 105’i kadın olmak üzere bin 797 insan iş cinayetinden öldü.

Her 4 iş cinayetinden birisi inşaatta yaşanıyor

Kadınların en çok öldüğü işkolu tarım olurken en büyük ölüm sebebini trafik kazası oluşturdu. Buna göre, kadın iş cinayetlerinden her ikisinden birisi trafik kazası yüzünden yaşandı. Erkek işçilerin en çok öldüğü işkolu inşaat oldu. Ancak genel ortalamada trafik kazası sonucu ölüm yine de en üst sırada yer alıyor. Her 4 ölümden biri trafik kazası sebepli, yine genel ölümlerde her 4 iş cinayetinden birisi inşaatta.

TBMM’de iş cinayetlerine ilişkin en son HDP’nin araştırma önergeleri bulunuyor. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis Başkanlığı’na biri ‘kadının iş yaşamında maruz kaldığı sorunlar ve bu nedenle meydana gelen işçi ölümleri’ diğeri, bu yıl 66 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtilen ağır bilanço da çocuk işçilik konusunda araştırma önergesi verdi. Beştaş, ülkenin en can alıcı gündeminden birisini  iş cinayetleri olduğuna dikkati çekti.

HDP’li Beştaş’ın ilk imzacı olduğu kadınların hayatlarıyla ödediği iş cinayetleri konusundaki önergesi şöyle:

2013-2017 arasında 580 kadın işçi hayatını kaybetti

İş kazaları ve iş cinayetleri ülke gündeminin en ciddi ve neticeleri itibariyle en can alıcı sorun alanlarından birisi haline gelmiştir. Bu konuda elde edilen bulgulara göre, 2013-2017 yılları arasında 580 kadın işçi, olumsuz çalışma koşullarından kaynaklı olarak yaşamını yitirmiştir. Her ne kadar bu veriler güncel olmasa da mevcut durumu ortaya koyması açısından dikkate değerdir.

Kadın işçiler, kimi zaman mevsimlik işçi olarak tarlalara götürüldükleri araçların kaza yapması sonucu, kimi zaman ev işçisi olduğu evin camını silerken düşerek yahut bir aracın altında ezilerek ya da işyerini basan bir erkek tarafından kurşunlanarak yaşamını yitirmekte, yitirmeye devam etmektedir.

İşçi ölümlerinin iş kollarına göre dağılımında; tarım ve ormancılık sektörünün ağırlıklı olduğu gözlemlenmektedir. Kuşkusuz bu iş kolları kadınların ağırlıklı çalıştığı alanlar olmasından kaynaklanmaktadır. 

 Kadın işçilerden yüzde 90’ı sendikasız, yüzde 75’i kayıt dışı çalışıyor

Kadın işçilerin çalışma koşullarına ilişkin yürütülen çalışmalarda yaşamını yitiren kadın işçilerin yüzde 90’ından fazlasının sendikasız olması ve yüzde 75’inin de kayıt dışı çalışıyor olması kadın emeğinin ne kadar görünmez olduğunu ifade etmektedir. Yine bunun bir sonucu olarak kadın işçi ölümleri de kamuoyu nazarında görünmez olmaktadır. Elbette bunun bir nedeni de “mevsimlik işçilerin” statülerine ilişkin hala bir çalışmanın yürütülmemesi ve SGK kapsamına alınmamasıdır. Ücretsiz aile işçiliği, ev eksenli üretim, gündelikçilik, bakıcılık gibi kadın istihdamının yoğun olduğu alanlar da kayıt dışı çalışma biçimleridir. Hal böyle olunca kadınların iş yaşamında maruz kaldıkları zorluklar ve işçi ölümleri görünmemekte, çoğunlukla da görmezden gelinmektedir.

T24

Etiketler: iş cinayetleri, kadın, çocuk
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