2023 hedefi 2028’e kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin kişiye düşen 194 hekim sayısını 2023 yılında 297’ye çıkarmayı hedeflediklerini ancak tıp fakültelerinde okuyan öğrenci sayısı dikkate alındığında bu seviyeye ancak 2028 yılında ulaşabileceklerini söyledi.

gazeteduvar’ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesi görüşülürken yöneltilen bazı sorulara yazılı yanıt verdi. Bakan Koca, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan’ın “OECD ülkelerinde 100 bin kişiye ortalama 345 hekim düşerken Türkiye’nin mevcut sağlık bütçesiyle hedeflediği rakamlara nasıl ulaşabileceği” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Halen ülkemizde 100 bin kişiye düşen hekim sayısı Kasım 2018 tarihi itibariyle 194 olup, OECD ülkelerinde en düşük durumdadır. OECD ortalaması ise 340’dır. Sağlık insan gücü planlama çalışmalarımıza göre 2023 yılı ve sonrası için toplam hekim hedefimiz 100 bin kişiye 297 düzeyindedir. Kısa vadede bu hedefe ulaşma imkânımız bulunmamakla beraber tıp fakültelerinde okuyan yaklaşık 82 bin öğrencimizin olduğu ve tıp fakültelerine yılda yaklaşık 14 bin öğrenci alındığı hesaba katılırsa 2018 yılında hedeflediğimiz seviyeye ulaşabileceğimiz görünmektedir. Bu konuda 2023 yılında ulaşmayı tahmin ettiğimiz seviye ise 100 bin kişiye 230’dur.