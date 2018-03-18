21 kilometrelik kuyruk oluştu

Yurtdışına çıkmak için bekleyen tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 21 kilometre kuyruk oluşturdu.

Avrupa'ya çıkmak isteyen tırlar, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu. İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu. Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 21 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yüzlerce tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. Tır şoförleri Bulgaristan'ın gerekli tedbirleri almaması nedeniyle meydana gelen durumun artık çözülmesi gerektiğini ifade etti. AA

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